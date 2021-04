Maia defende fim de isenção tributária para mercado de livros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em meio a toda a polêmica gerada em torno do fim da imunidade tributária para o mercado editorial — o que teria impacto sobre o preço dos livros — o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ) avalia que a proposta de acabar com os benefícios fiscais tem sido mal interpretada.

“Quem consome livro no brasil basicamente é quem tem renda, quem tem capacidade de pagar impostos. Porque dar um benefício para atender basicamente quem tem dinheiro?”, questionou o deputado ao Radar.

Na avaliação do deputado, ao cobrar impostos do setor livreiro seria possível desencadear políticas públicas educacionais e campanhas focadas no estímulo à leitura e ao consumo de livros.

“Se você quer de fato incorporar a leitura entre as pessoas mais pobres, não é dando subsídio para os mais ricos que isso vai acontecer”, afirma.