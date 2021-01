Maia defende ação contra Bolsonaro por fala sobre fraude nas eleições

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reagiu às declarações de Jair Bolsonaro sobre fraude nas eleições e chamou a frase de “ataque direto e gravíssimo ao TSE”.

Maia, que deixa em breve o comando da Câmara, também pediu para que os partidos acionem a Justiça contra as afirmações do presidente da República. Mais cedo nesta quinta-feira, e sem provas, Bolsonaro voltou a afirmar que há fraudes no sistema eletrônico de eleição no Brasil.

“A frase do presidente Bolsonaro é um ataque direto e gravíssimo ao TSE e seus juízes. Os partidos políticos deveriam acionar a Justiça para que o presidente se explique. Bolsonaro consegue superar os delírios e os devaneios de Trump”, escreveu.

