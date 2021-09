Maia apresenta relatório da Reforma Administrativa com MP e Judiciário

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Relator da Reforma Administrativa, o deputado Arthur Maia (DEM-BA) apresentou nesta quarta a terceira versão do relatório da reforma administrativa na comissão especial que analisa a proposta.

Depois de uma mobilização de líderes partidários, como mostrou o Radar na semana passada, Maia incluiu o Ministério Público e o Judiciário na proposta. Ele aceitou, por exemplo, emenda que acaba com férias superiores a 30 dias para magistrados e integrantes do MP.

O parecer ainda acaba com a surreal aposentadoria compulsória como modalidade de punição a integrantes das duas categorias. O texto pode ser votado ainda nesta quarta, caso os líderes consigam chegar a um acordo sobre outros pontos conflitantes na proposta.

Pelo acordo em curso, o relator deve receber as emendas e, na sequência, rejeitá-las no mérito, o que abrirá caminho para que os textos sejam destacado e reapresentados somente no plenário da Câmara.