Maia abre diálogo com diplomacia chinesa por insumos da vacina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tomou a iniciativa de abrir diálogo com a Embaixada da China para tratar da liberação de insumos da vacina ao Brasil. Não fosse Maia, a discussão na Câmara ficaria interditada.

É que o presidente da Comissão de Relações Exteriores é ninguém menos do que Eduardo Bolsonaro, figura não muito querida dos chineses por causa do caminhão de besteiras que já falou sobre o maior parceiro comercial do Brasil.

Maia vai conversar com o embaixador da China, Yang Wanming, o mesmo que teve a cabeça posta a prêmio pelo Planalto no fim do ano passado, como revelou o Radar.