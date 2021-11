Lupi diz que Ciro dá ‘satisfação à sociedade’ com suspensão da campanha

Chefe nacional do PDT, Carlos Lupi foi à televisão tentar reduzir os impactos da bomba que Ciro Gomes jogou no meio político na manhã desta quinta-feira quando anunciou a suspensão da sua pré-campanha a presidência da República. A decisão foi uma reação ao apoio da bancada do PDT na Câmara à PEC dos Precatórios, aprovada em primeiro turno na madrugada desta quinta. Pelo Twitter, Ciro disse esperar que os deputados pedetistas voltem atrás na votação de segundo turno, prevista para terça da semana que vem.

O cacique disse há pouco à CNN Brasil que não vê chance de Ciro desistir da corrida de maneira definitiva. Segundo ele, o gesto do presidenciável é “para dar uma satisfação à sociedade da sua insatisfação com a votação encaminhada pela bancada”. Lupi disse que não foi consultado antecipadamente por Ciro, mas defendeu o direito do correligionário tomar a atitude que tomou. Ele disse ainda que fará junto com Ciro um trabalho pessoal com os deputados da bancada pedetista no sentido devolver os votos para a oposição. A adesão dos deputados da legenda ao projeto do governo foi decisiva para a aprovação, por margem pequena, em primeiro turno, um vexame que a oposição garantia desde o início de quinta que não passaria.

“Ele [Ciro] parou de todas as suas atividades e está trabalhando pra conquistar esses votos, a mudança desses votos no segundo turno. A candidatura do Ciro não pertence a ele, pertence a uma instituição, ele é candidato do PDT. O que ele está fazendo, que é seu direito, é suspender suas atividades, porque ele ficou muito impactado com essa votação, e eu acredito muito na capacidade de convencimento que cada um tem e na amizade que eu tenho com cada um dos nossos parlamentares”, disse Lupi.

Lupi disse ainda que não orientou o voto sim da bancada federal do partido e afirmou que a PEC é um “cheque em branco” para Jair Bolsonaro. Dos 24 deputados do PDT, 15 votaram a favor da proposta do governo Bolsonaro, seis votaram contra e três não compareceram. Dos cinco deputados pedetistas do Ceará, reduto político dos Ferreira Gomes, quatro votaram pela aprovação da PEC.