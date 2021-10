Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 6 out 2021, 11h23 - Publicado em 6 out 2021, 14h29

Integrantes da cúpula do PT no Rio dizem que o ex-senador Lindbergh Farias tentou articular dentro do partido para obter a bênção de Lula a sua candidatura ao Senado.

A tentativa de retorno de Farias, no entanto, foi descartada pelo petista. Nada feito.

Farias deve tentar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022.