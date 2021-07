Lula venceria Bolsonaro no segundo turno com 51% dos votos, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Lula (PT) venceria Bolsonaro (sem partido) com 51,3% dos votos no segundo turno para as eleições à presidência, diz pesquisa divulgada nesta quarta, 28. O atual presidente teria 32,9% dos votos dos eleitores.

O levantamento foi feito pela Futura Inteligência em parceria com a Modalmais, com 2.006 pessoas entrevistadas nas cinco regiões do país entre os dias 23 e 26 de julho.

Em um eventual segundo turno entre Ciro Gomes (PDT) e Bolsonaro, o ex-governador do Ceará teria 46,6% dos votos, contra 33,1% do atual presidente.

A pesquisa simulou, ainda, um cenário com Ciro e Lula. O ex-presidente venceria com 45,5% dos votos, contra 25,4% do pedetista.