Lula usa Vaza-Jato no STJ para anular condenação do Sítio de Atibaia

A defesa do ex-presidente Lula entrou com pedido no Superior Tribunal de Justiça para suspender o processo contra sua condenação no caso do sítio de Atibaia.

O recurso chegou ao STJ na última sexta-feira, encaminhado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e já está com o ministro Felix Fischer — relator da Lava-Jato na Corte.

Na petição, os advogados de Lula alegam a existência de fatos novos — o acesso às mensagens da Vaza-Jato — para pedir a suspensão do processo.

Segundo a defesa, no conteúdo obtido pelos hackers e apreendidos pela PF há conversas que mostram também a parcialidade da juíza Gabriela Hardt, autora da sentença que condenou o ex-presidente a quase 13 anos de prisão.

Além de pedirem a suspensão do processo, que já estavam no MPF para parecer, os advogados de Lula querem mais prazo para juntar ao processo o material da Vaza-Jato e as conversas já apresentadas ao STF. Caberá a Fischer decidir sobre o pleito.