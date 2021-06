Lula solta o grito no PT: ‘precisamos ir para a rua’ contra Bolsonaro

Na entrevista que deu nesta quarta a uma rádio do Nordeste, o ex-presidente Lula colocou de vez o PT na onda de protestos contra Jair Bolsonaro, por causa da mortes, erros e omissões do governo na pandemia. Diz o petista:

“Está difícil. O povo está frustrado, muito decepcionado. Obviamente que o coronavírus fez com que o povo ficasse dentro de casa, sem se manifestar, com medo, mas eu acho, sabe, que nós precisamos ir para a rua e cobrar que este país seja governado decentemente. Se o Brasil continuar nesse nível, vai continuar sendo um país pequeno, sem respeitabilidade, não vai gerar os empregos de que nós precisamos, não vai gerar a renda de que o povo precisa. Somente o povo pode resolver o problema da ingovernabilidade do Bolsonaro”.

Perguntado se irá disputar a Presidência em 2022, Lula disse que, se o PT quiser, se houver alianças políticas e apoio nos estados, ele será candidato. “Se for necessário, para tirar o Bolsonaro, eu ser candidato, não tenha dúvida de que eu serei candidato”, disse. “Eu tenho 75 anos de idade, eu estou bem de saúde, tento me preparar fisicamente, intelectualmente, tento me preparar para consertar as coisas que eles já estragaram. E não foi pouca coisa que eles já estragaram”, acrescentou.