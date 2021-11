Lula segue na liderança da disputa presidencial, diz pesquisa XP/Ipespe

Lula mantém a liderança na corrida eleitoral para a presidência da República no ano que vem, segundo pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta quarta. Nos dois cenários simulados pelo instituto, o petista aparece na dianteira. A pesquisa foi realizada em outubro passado.

No primeiro cenário, o Ipespe apresentou uma lista com seis candidatos. Lula aparece com 42%, contra 28% de Jair Bolsonaro. Em terceiro lugar aparece Ciro Gomes (PDT), que é opção para 11% do eleitorado. Na sequência vêm João Doria (do PSDB, com 4%), Luiz Henrique Mandetta (do DEM, com 3%) e Rodrigo Pachedo (PSD, com 2%).

Neste cenário, Lula tem uma ligeira queda em relação ao percentual apurado na última edição da pesquisa, em maio passado, quando o ex-presidente tinha 43% das intenções, queda de um ponto percentual em relação ao observado em outubro. Já o percentual de Bolsonaro ficou estacionado em 28% nos dois levantamentos.

A pesquisa foi realizada de 25 a 28 de outubro, por telefone, com 1.000 entrevistados de todas as regiões do país. A margem de erro máxima estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.

No segundo cenário, o instituto apresentou 10 nomes de concorrentes à vaga de presidente no ano que vem. Também ali, o resultado geral não muda muito, com Lula na dianteira, seguido de Bolsonaro, apesar dos 16 pontos percentuais de distância entre os dois. De acordo com o levantamento, Lula tem 41% das intenções, contra 25% de Bolsonaro. Ciro Gomes (9%), Sérgio Moro (8%), Mandetta (3%), José Luiz Datena (do PSD, com 3%), Eduardo Leite (do PSDB, com 3%), Rodrigo Pacheco (do PSD, com 2%), Simone Tebet (do MDB, com 1%) e Alessandro Vieira (Cidadania, com 0%) completam a lista de postulantes.

O Ipespe também fez simulações de segundo turno. Na maioria dos cenários em que Lula é mencionado, o petista obtém 50% das intenções. Numa disputa entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente tem 50% contra 32% do presidente. Na disputa entre Lula e Moro, o político vai a 52% e o ex-juiz, a 34%. Se a briga for entre Lula e Ciro, o primeiro vai a 49%, enquanto o segundo, a 29%. A disputa entre o petista e Doria dá 51% a 27% para o primeiro. Lula também tem 50% do eleitorado se disputar o segundo turno com Eduardo Leite, que obtém 28%.

Quando o concorrente principal do segundo turno é Bolsonaro, os candidatos da chamada terceira via levam a melhor. Ciro teria 44% contra 34% de Bolsonaro. Doria teria 40% contra 35% do atual presidente. Leite é o que tem a menor distância de Bolsonaro, apesar de vencer, segundo o levantamento. O governador do Rio Grande do Sul alcançaria 37% do eleitorado no segundo turno, contra 34% de Bolsonaro.