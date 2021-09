Lula recebe convite de presidente do México, mas vai esperar 2022

O presidente do México, López Obrador, convidou recentemente o ex-presidente Lula para visitá-lo no México. O petista agradeceu, mas não topou. Ele só vai aceitar esses encontros depois de eleito — e após ser imunizado com a terceira dose da vacina contra a Covid-19.

A espera pela dose de reforço também seria o motivo pelo qual Lula, com os pés em 2022, adiou os encontros para articulação de apoio com lideranças em Minas Gerais, previstos para a próxima semana. Em agosto, o giro do ex-presidente foi pelo Nordeste: Pernambuco, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão estiveram no roteiro.

A secretária nacional de finanças e planejamento do PT, Gleide Andrade, publicou em suas redes na última quinta que conversou com Lula e que a viagem a Minas ficou para outubro. As declarações foram feitas ao portal do jornal O Tempo.

Nos bastidores, tem sido discutida a possibilidade de uma aproximação com o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) — uma aliança com o partido na candidatura ao governo de Minas pode garantir palanque à Lula no estado.