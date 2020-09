Lula processa, mas Justiça não acha Eduardo Bolsonaro

Lula não anda com sorte. Processou Regina Duarte, mas seus advogados não descobriram o endereço para notificá-la. Agora, o mesmo ocorre com Eduardo Bolsonaro. A Justiça devolveu o mandado por não “achar” o endereço do filho do presidente.

Lula processa Eduardo Bolsonaro por causa da publicação nas redes sociais na qual o filho do presidente afirma que a ex-primeira-dama Marisa Letícia possuía um patrimônio de 256 milhões de reais, um erro de informação reconhecido pela Justiça.