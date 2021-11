Lula mira ‘geração YouTube’ e confirma presença em podcast da moda

Com mais de 4 milhões de inscritos e 357 milhões de visualizações só no YouTube, o podcast Podpah anunciou o ex-presidente Lula como o entrevistado da próxima sexta-feira.

Esta será a segunda incursão do petista na onda dos podcasts, quase dois meses após sua participação no Mano a Mano, comandado pelo rapper Mano Brown — o terceiro episódio mais ouvido do Brasil no Spotify.

Em plena pré-campanha para retornar ao Palácio do Planalto, Lula vai conceder a entrevista aos youtubers Igor Cavalari, o Igão, e Thiago Marques, o Mítico, que criaram o Podpah em setembro do ano passado e já produziram 269 episódios, com cantores, humoristas e esportistas, principalmente. Político, é o primeiro.

O canal se tornou um dos mais assistidos do país. As conversas, transmitidas ao vivo, costumam durar mais de duas horas. É tempo suficiente para questionar o candidatíssimo do PT nas eleições de 2022.

Outro presidenciável que aderiu à onda dos podcasts, por sinal, foi Ciro Gomes. O pedetista já participou de quatro programas nos últimos meses, sempre com muitas críticas a Lula.