Lula lamenta marca de 4.195 mortes por covid-19 em 24 horas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Diante da cifra trágica de 4.195 mortes por Covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas, o ex-presidente Lula decidiu se solidarizar com as famílias em pranto por mais um recorde macabro na pandemia.

“Minha solidariedade às 4.195 vidas brasileiras perdidas hoje por essa doença terrível”, escreveu o petista nas redes sociais, atribuindo os óbitos à “irresponsabilidade desse governo”.

Na publicação, o ex-presidente diz ter se reunido nesta terça com ex-ministros da Saúde para discutir a situação da pandemia no Brasil e a distribuição das vacinas pelo mundo.

Em tempo, Jair Bolsonaro não se manifestou sobre mais esse triste marco na história nacional.