Lula já faz campanha para candidatos petistas em vídeos nas redes

Definidos os candidatos petistas que irã concorrer à Prefeitura este ano, a principal liderança do partido, o ex-presidente Lula, já entrou em campo. Ele começou a gravar vídeos para candidatos do PT.

O PT terá candidaturas próprias em 20 capitais e 6 em coligação com outros partidos. Ao todo, serão 1.600 “prefeitáveis” da legenda.

Pelo menos duas candidatas já exibem gravações com em seu material na rede social. Candidata a prefeita em Juiz de Fora (MG), a ex-reitora e deputada federal Margarida Salomão foi uma das primeiras a contar com um vídeo de apoio do ex-presidente. No vídeo, de um minuto, ele lembra que a petista tenta o cargo pela quarta vez.

“Fui eleito presidente na quarta tentativa. Assim como eu, ela irá vencer”, diz Lula.

Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Marília Arraes, candidata em Recife, é outra petista que exibe uma mensagem do ex-presidente, com duração de 1 minuto e meio. Ele diz que ela é boa de briga e que mostrou muita coragem ao ingressar no PT em 2016, “num dos momentos mais difíceis da vida do partido, quando sofria uma perseguição judicial e midiática. Isso mostra como ela é corajosa”.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Abaixo, como Lula tem aparecido nos vídeos.