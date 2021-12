Lula filia líder do movimento negro ao PT

O PT convidou o educador Douglas Belchior, importante liderança do movimento negro no país, para fazer parte dos quadros do partido. A cerimônia de filiação será na noite desta segunda em São Paulo com a presença de Lula e Fernando Haddad.

Belchior é o fundador da ONG UNEafro e uma das cabeças por trás da Coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de 200 movimentos sociais que lutam contra o racismo no país. Não se sabe se ele concorrerá a algum cargo no ano que vem.

Hoje com 43 anos de idade, Belchior lembrou que já foi filiado ao PT em um período da sua juventude. Em 2018, ele tentou se eleger vereador em São Paulo pelo PSOL.