Lula elogia CPI, mas evita citar corrupção para criticar Bolsonaro

O ex-presidente Lula saiu do silêncio e se pronunciou sobre as suspeitas de corrupção para a compra de vacinas contra a Covid-19 no governo de seu principal rival na eleição do ano que vem, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Lula se pronunciou depois de ser muito cobrado a dar opinião sobre a chuva de denúncias que passaram a recair sobre o governo federal desde o mês passado. Um dos críticos do silêncio do político foi justamente Ciro Gomes (PDT), pré-candidato à terceira via na corrida presidencial de 2022. Ciro havia dito que Lula não atacava a corrupção bolsonarista justamente porque essa foi uma das maiores chagas dos períodos petistas no comando do país.

Apesar disso, Lula foi às redes sociais dar força à CPI da Pandemia, mas evitou se estender sobre o assunto da corrupção. O petista afirmou que não é daqueles que “aposta na desgraça dos outros” ou que acredita em “tudo o que gostaria de acreditar”.

Ele defendeu, no entanto, que a CPI da Pandemia deve pedir a “interdição do Bolsonaro”, caso as denúncias de corrupção sejam comprovadas.

Independentemente de provas ou desdobramento dos casos apurados até agora, Lula disse que a CPI já cumpre parte de seu papel. “Eu acho que a CPI está prestando um serviço extraordinário, está desnudando o monstro que se implantou no Brasil”, disse, em uma postagem nesta segunda, 5, no Twitter.

No texto que acompanha o vídeo, Lula responsabiliza Bolsonaro por pelo menos metade das mortes por Covid-19 no país.