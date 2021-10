Lula decide dar entrevista novamente à ‘mídia’ que ele deseja regular

Atualizado em 6 out 2021, 15h05 - Publicado em 6 out 2021, 15h02

Depois de muito tempo falando a blogs de esquerda e rádios do interior, o ex-presidente Lula decidiu que é hora de conversar novamente com a imprensa nacional em Brasília, no olho do furacão, como nos velhos tempos.

Nas últimas semanas, como mostrou o Radar, o petista vinha sendo aconselhado por aliados da cúpula petista menos radical a retomar o contato com veículos nacionais para matar a discussão sobre a regulamentação da mídia — um tiro no pé resgatado por Lula no momento em que ele tentava se distanciar de Jair Bolsonaro como figura menos radical.

A decisão do petista encheu os aliados de esperança. Se Lula vai mesmo abandonar suas pautas autoritárias, no entanto, é outra história. A conferir.