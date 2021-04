Lula decide apoiar Freixo em primeira versão da frente ampla para 2022

Lula se reuniu com o PT do Rio e bateu o martelo. Quer Marcelo Freixo candidato de uma frente ampla ao governo do estado.

A dúvida dos petistas, claro, é se Freixo deixa o PSOL para disputar a eleição pelo PT ou pelo PSB, com quem tem mantido constante contato.

Apesar de mirar no deputado federal como cabeça de chapa, o ex-presidente não quer fechar portas. Mandou que o partido continue conversas com o prefeito Eduardo Paes e o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz.