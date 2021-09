Lula continua pedindo coisas aos amigos — Saiba a última

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula, como se sabe, construiu uma versão, durante a Operação Lava-Jato, para justificar os seguidos indícios de falcatruas que rondavam sua vida privada.

Como não tinha como admitir que havia entrado pobre na política e saído dela milionário, todos os confortos e facilidades que tinha eram creditados a amigos. O sítio? Do amigo. O tríplex? Do amigo. O jatinho? Do amigo. E assim por diante.

O tempo passa e Lula segue na mesma. Recentemente, telefonou a um amigo, o ex-senador Eunício Oliveira para pedir ao amigo que realizasse um jantar em Brasília para receber a velha guarda do MDB. Pedido feito, pedido aceito.

Eunício vai realizar o jantar na sua mansão no Lago Sul, na próxima quarta, com direito a uma boa mesa com os melhores cortes de carneiro de sua fazenda nos arredores de Brasília.

Estarão no jantar alguns integrantes da velha guarda do MDB (Jader Barbalho, José Sarney, Romero Juca…) e figuras novas da sigla (Ibaneis Rocha, Veneziano Vital do Rego, entre outros).