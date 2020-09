Lula apresenta mais um recurso ao STF no caso do tríplex do Guarujá

A defesa de Lula apresentou nesta terça mais um habeas corpus no STF. Desta vez, o petista quer que o ministro Edson Fachin trave o caso do tríplex do Guarujá no STJ até que a Segunda Turma analise a suspeição de Sergio Moro.

“O eventual reconhecimento da suspeição do ex-juiz de piso e dos procuradores da República, tal como pretendido naqueles habeas corpus, terá como consequência legal a declaração da nulidade de todo o processo, incluindo o próprio acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça”, diz o HC.