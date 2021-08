Luis Miranda diz à PF que Pazuello associou Lira à demissão na Saúde

No depoimento que prestou à Polícia Federal, o deputado Luís Miranda afirma que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, revelou a ele, numa conversa, ter recebido pressões do presidente da Câmara, Arthur Lira, para que liberasse recursos da pasta a aliados do parlamentar.

As supostas pressões de Lira, segundo Miranda diz ter ouvido de Pazuello, seriam a causa da demissão do general do Ministério da Saúde. O depoimento do parlamentar, em vídeo, foi enviado pela PF aos senadores da CPI da Pandemia e publicado pelo jornal O Globo.

Segundo Miranda disse ao delegado da PF que investiga o caso Covaxin, ele alertou o ministro sobre possível corrupção na compra de vacinas. “Eu disse: ‘Pazuello, tá tendo sacanagem no teu ministério. Tem que agir, mermão’. Aí ele falou: ‘Sacanagem tem desde que eu entrei’. Com aquele jeitão carioca dele”, disse Miranda.

O deputado relatou ao ministro que havia procurado Bolsonaro para entregar documentos sobre corrupção no contrato da vacina indiana. Nesse momento, segundo o deputado, Pazuello citou o chefe da Câmara.

“O Pazuello olha pra mim e diz assim: ‘Deputado, posso falar a verdade? Eu passei seis horas andando de helicóptero com ele (Bolsonaro) e consegui dez minutos de atenção dele. Eu não consigo. Eu tenho coisas pra resolver com ele e, porra, no final do ano eu levei uma pressão tão grande que eu não sei exatamente como resolver. Uma pressão… Um cara’ (E eu perguntei) ‘Que cara?’ ‘O Arthur Lira, porra. O Arthur Lira colocou o dedo na minha cara e disse: Eu vou te tirar dessa cadeira, porque eu não quis liberar a grana pra listinha que ele me deu dos municípios que ele queria que recebesse. Ele bota o dedo na minha cara’”, disse Miranda sobre o suposto desabafo do general.

”