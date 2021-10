Luis Felipe Monteiro vai presidir a Cateno Gestão de Contas de Pagamento

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 13 out 2021, 17h37 - Publicado em 13 out 2021, 18h05

O destino do secretário de Governo Digital Luis Felipe Monteiro é a presidência da empresa Cateno, uma joint venture da BB Elo Cartões Participações S.A. e Cielo S.A que atua na gestão de meios de pagamento.

Monteiro foi escolhido pelo secretário especial Caio Paes de Andrade e Paulo Guedes para acelerar uma transformação nos serviços ao cidadão. Permaneceu por dois anos e dez meses à frente da Secretaria de Governo Digital e é um dos responsáveis pelo GOV.BR, plataforma que atende a mais 115 milhões de brasileiros atualmente. Em janeiro de 2019, o número de usuários era 1,8 milhão.

Com perfil técnico, Monteiro conduziu a estratégia digital junto a 200 órgãos federais. Serviços digitais de impacto massivo foram lançados, como o Auxílio Emergencial, a prova de vida do INSS, as carteiras digitais de Trabalho e de Trânsito, e o ConecteSUS.