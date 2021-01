Luciano Huck divulga panelaço contra Bolsonaro nas redes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com o caos na saúde escancarado pela crise do oxigênio vivida por Manaus, as redes sociais começaram a se movimentar nesta sexta-feira em torno de um panelaço contra o governo Bolsonaro.

Quem entrou na ciranda da divulgação do ato foi o apresentador Luciano Huck — nome que vez ou outra é aventado como possível candidato à presidência em 2022.

Huck, que tem intensificado comentários sobre a agenda econômica do país e política nos últimos dias, publicou a imagem de um cartaz com o convite: “Sem oxigênio, sem vacina, sem governo”. O panelaço está marcado para as 20h30.