Lobão lança música de protesto contra Bolsonaro: ‘Rachadinha de lambuja’

O cantor Lobão, que já foi apoiador de Jair Bolsonaro e hoje é um de seus opositores mais críticos, acaba de lançar uma nova música. “Bunda suja” usa uma frase de protesto do advogado José Roberto Feltrin, ex-assessor do deputado José Medeiros (Podemos-MT), que é apoiador do governo, e morreu de Covid-19 no mês passado.

Em um áudio a um amigo, Feltrin responsabiliza Bolsonaro e o próprio parlamentar para o qual ele trabalhava pelo avanço da Covid-19 e pelo atraso na vacinação. “Eu acho que não vou aguentar. Eu tô mal pra caramba. Tá feio cara, estou mal. A culpa é desse capitão bunda suja que não providenciou vacina. Minha saturação despencou de ontem para hoje, acho que estou com Covid”, diz Feltrin no áudio de despedida.

Confira a música de Lobão: