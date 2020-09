Livro narra o drama de crianças haitianas vítimas de pedofilia na igreja

Chega às livrarias no próximo dia 18 o livro A Cruz Haitiana, 226 páginas (37 reais), Tagore Editora, obra da jornalista Iara Lemos que investiga a violência sofrida por crianças haitianas vítimas de religiosos da Igreja Católica naquele país.

Iara mostra como a igreja usou seu poder para esconder religiosos pedófilos no Haiti. Foram mais de 10 anos de pesquisas em três países — o livro ainda resgata documentos do Vaticano, da Justiça do Canadá, Estados Unidos e do Haiti. Período em que a jornalista colheu depoimentos de vítimas dessa chaga da igreja.

“No livro, tive o apoio de um ícone internacional sobre pedofilia ligada à igreja católica: Mitchell Garabedian, o advogado do caso Spotlith, que é representado no filme, inclusive. Ele me abriu acesso a algumas vítimas. Foi um processo dolorido”, diz Iara.

O prefácio da obra é do também jornalista e colunista de VEJA Matheus Leitão Netto.