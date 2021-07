Livro examina o vírus do século XXI, a ‘era da intolerância’

Sai agora em julho o novo livro do jornalista, cientista social e escritor paulista Thales Guaracy: “A era da intolerância: O início do século XXI e o desafio da sociedade democrática”. Trata-se de uma mistura de reportagem histórica com ensaio.

O autor examina desde o atentado às Torres Gêmeas, em Nova York, em 2001, à pandemia do coronavírus. A conclusão é que as duas décadas marcaram o fim do capitalismo industrial e o surgimento do capitalismo tecnológico e da Sociedade da Informação.

Em uma análise dos desafios do mundo atual, ele usa como fio condutor acontecimentos econômicos, políticos e sociais. E se depara com o paradoxo da liberdade que expandiu a democracia ao mesmo tempo em que deu impulso ao desemprego em massa e à exclusão social., assim como da tecnologia que disseminou fenômenos arcaicos como o fundamentalismo religioso, o radicalismo político, a xenofobia e as rivalidades nacionais,.