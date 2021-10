Livro do neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho vai virar série

Atualizado em 29 out 2021, 18h55 - Publicado em 29 out 2021, 18h30

No labirinto do cérebro, livro do neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, será transformado em uma série documental de seis episódios, com estreia prevista para o primeiro semestre de 2022.

A obra, que traz histórias e casos ao longo da carreira de um dos mais importantes nomes da medicina, será adaptado por Sonia Rodrigues, filha do jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues.

Em uma ação de pré-lançamento, a produtora vai lançar, em 3 de novembro, o podcast de mesmo nome — No labirinto do cérebro. O programa terá conversas com Niemeyer Filho e estará disponível no Spotify e demais plataformas digitais.

“Assim que li o livro, comprei os direitos pois sabia que tinha um ótimo filme pela frente. Decidimos adaptar a obra em uma série documental e, como pré-lançamento, vamos trazer nesse podcast assuntos referentes à neurociência que vai ajudar a esclarecer as dúvidas de muitas pessoas e emocionar outras tantas”, diz Sonia.