Livre do vírus, Fux recebe alta e retornará ao trabalho no STF

Após 14 dias de isolamento social para lutar contra o coronavírus, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, está curado. Ele recebeu a liberação médica para retomar os trabalhos em Brasília nesta tarde.

Fux passou todo o período em que esteve com a doença atuando remotamente tanto no Supremo quanto no CNJ. Apresentou sintomas leves durante o isolamento, mas não ficou um dia sem trabalhar. Agora, devidamente recuperado, retomará sua agenda na Corte com os devidos cuidados: máscara e álcool gel.