Livre de Moro e da Lava-Jato, Lula já tem data e hora para falar ao país

Sem as condenações impostas pela Lava-Jato de Curitiba e livre para poder se candidatar, o ex-presidente Lula já tem data e hora para falar aos brasileiros sobre a decisão do ministro Edson Fachin nesta segunda-feira.

A assessoria do petista informou que ele concederá entrevista coletiva à imprensa nesta terça, às 13h30. A escolha do local do pronunciamento não poderia ser mais simbólica: o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.