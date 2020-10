‘Lives’ de presos geraram economia de 9 milhões de reais em São Paulo

Atualizado em 15 out 2020, 13h52 - Publicado em 15 out 2020, 13h32

A Secretaria da Administração Penitenciária paulista intensificou o uso de teleaudiências por conta da pandemia e agora os primeiros resultados começam a ser contabilizados. O uso da tecnologia reduziu em 72% os gastos com escolta de presos neste ano.

Na prática, foram economizados 9 milhões de reais em deslocamento de detentos das unidades prisionais até fóruns para audiências judiciais, liberando policiais militares e agentes penitenciários para outras funções.

De janeiro a setembro de 2019, foram gastos R$ 12,6 milhões com diárias, manutenção de veículos, combustível e transporte aéreo. Neste ano, o valor caiu para 3,5 milhões de reais.

Nas contas do governo há 377 estações de teleaudiência disponíveis e serão 685 até o final do ano. Com isso, houve uma queda de 75,3% no número de presos em trânsito – de 117.665 no ano anterior ante 29.070 presos em 2020.