Lira vai instalar comissão especial da PEC dos Precatórios

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vai instalar logo mais uma comissão especial para analisar a PEC dos Precatórios. A decisão foi tomada após reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tentar chegar a uma solução para o problema que aflige o governo Bolsonaro.

Durante a reunião, os três, acompanhados do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, chegaram a uma proposta de acordo, descrita da seguinte forma por Lira: “pagar e resolver os precatórios mantendo o teto de gastos, além de garantir recursos para o Auxílio Brasil”.

“Os problemas do Brasil não podem esperar; são as duas Casas do Poder Legislativo pensando e trabalhando juntas por um Brasil melhor”, escreveu o deputado.

Após a reunião, Pacheco explicou que 39,8 bilhões de reais dos 89 bilhões que devem ser pago no ano que vem poderão ser pagos em 2022 a partir de uma atualização do teto de gastos desde 2016, e o resto estaria alheio a esse limite do teto, podendo ser honrado com caminhos alternativos, como o de negociação entre as partes a partir da autorização legislativa.

Guedes, por sua vez, afirmou que está “muito confiante” no Congresso.