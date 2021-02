Lira se reúne com Guedes e Campos Neto por autonomia do BC

O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem conversa marcada logo mais com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com o ministro Paulo Guedes e com o relator do texto que trata da autonomia do Banco Central, deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).

Vão alinhar os argumentos finais da matéria, que será votada nesta terça. Não há, até o momento, nenhum obstáculo ao projeto, que já passou pelo Senado e deve ser a primeira grande entrega da gestão de Lira na Câmara.