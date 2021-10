Lira se reúne com Bolsonaro para tratar de redução nos combustíveis

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

1 out 2021, 09h34

Depois de se reunir na manhã desta sexta com Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, Arthur Lira usou as redes há pouco para anunciar o compromisso de continuar discutindo, na Câmara, formas de reduzir os preços dos combustíveis e do gás de cozinha.

Lira sinalizou que o país deve ter um novo benefício, o “Gás Social”, que irá cortar pela metade o preço do botijão para famílias de baixa renda. “Em reunião agora com o presidente Bolsonaro e com o Ministro Paulo Guedes para discutirmos não somente o preço dos combustíveis como a pauta da economia. Como eu disse aos líderes, passaremos o final de semana em conversas e tratativas”, disse Lira.

“Com todo gás, seguimos na luta pela redução nos preços dos combustíveis, mas já temos decisões práticas. A Câmara aprovou o “Gás Social”, que corta pela metade o preço do botijão para famílias com baixa renda”, disse o deputado.