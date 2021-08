Lira reconhece acordo impossível na votação do Imposto de Renda na Câmara

O projeto que altera regras do Imposto de Renda é um tema que “nunca vai dar acordo”, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A proposição foi retirada da pauta do plenário da Casa na semana passada e adiado para a sessão desta terça-feira, mas pode ser novamente postergado.

“Longe de se dar acordo num país que quer quebrar um paradigma de taxas dividendos. Então 330 bilhões de reais que nunca pagaram um centavo de imposto não vão querer pagar do dia pra noite sem reagir”, justificou Lira, na chegada ao Congresso na tarde desta terça-feira.

Para ele, é normal que haja um “empurra empurra de textos, muitas concessões, muitas contas, muitos cálculos”.

“Mas se não for da vontade do plenário, a gente tem que absolutamente respeitar. Vamos tentar de novo hoje. Se não for possível, outro dia. E vamos seguindo nosso périplo”, concluiu Lira, em conversa com jornalistas.