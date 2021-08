Lira manda recado ao bolsonarismo e refuta ameaças à democracia

Em artigo publicado nesta terça no Globo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, manda um recado ao bolsonarismo e sua agenda de intrigas que tumultua o ambiente político do país e desvia o foco dos reais problemas dos brasileiros.

“O embate das redes e das trocas de notas oficiais com afirmações e desmentidos não ajuda a encher barriga, não apoia ou acolhe quem precisa, não gera postos de trabalho, não baixa o preço do gás de cozinha ou gasolina, muito menos acelera os números de brasileiros vacinados. São essas as genuínas demandas daqueles que nos elegeram. E que nos julgarão nas urnas no ano que vem”, diz Lira.

O chefe da Câmara defende novamente o diálogo como forma de encerrar a crise e afasta risco de “aventura contra a democracia”: “Esses problemas legítimos só são enfrentados com diálogo e articulação. E, movido pela vontade de resolvê-los ou mitigá-los, refuto qualquer possibilidade de aventura contra a democracia, destacando que a liberdade de expressão deve estar a favor de uma reconstrução nacional, e não de ataques vis. Só assim conseguiremos tratar daquilo que importa para o cidadão de carne e osso, nas grandes cidades, no sertão, no Norte muitas vezes esquecido e até no pujante cinturão do agro: a fome, a falta de oportunidades e a assistência social e de saúde fundamentais para que cada um tenha acesso a seus direitos básicos”.