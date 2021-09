Lira manda recado a Bolsonaro: voto impresso está superado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Arthur Lira reservou espaço no pronunciamento desta quarta para mandar um recado a Jair Bolsonaro e sua insistente campanha de ataques ao sistema eleitoral. Nos atos de 7 de setembro, o presidente voltou a falar em voto impresso, mesmo sabendo que a Câmara já havia votado e enterrado o assunto.

“Não posso admitir questionamentos sobre decisões tomadas e superadas como a do voto impresso. Uma vez definida, vira-se a página, assim como também vou seguir defendendo o direito dos parlamentares à livre expressão e à nossa prerrogativa de puní-los internamente, se a Casa com a sua soberania e independência entender que cruzaram a linha”, disse Lira.

“Conversarei com todos, e com todos os Poderes. É hora de dar um basta a esta escalada em um infinito looping negativo, bravatas em redes sociais, vídeos em um eterno palanque deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia-a-dia do Brasil de verdade”, disse Lira.