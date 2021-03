Lira liga ‘sinal amarelo’ ao governo: ‘remédio legislativo pode ser fatal’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, realizou nesta quarta um duro discurso na Câmara em que enviou um recado ao governo de Jair Bolsonaro sobre a condução da pandemia e os erros que fizeram com que o Brasil chegasse nesta quarta a 300.000 mortos na pandemia.

Sem citar Bolsonaro, o presidente da Câmara lembrou que o Parlamento possui meios “amargos” e até “fatais” para lidar com erros como os cometidos até o momento na pandemia e que a situação chegou ao “limite”.

“Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar: não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país se, fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que que são muito menores do que os acertos cometidos continuarem a serem praticados”, disse Lira.

“CPIs ou lockdowns parlamentares, medidas com níveis decrescentes de danos políticos, devem ser evitados. Mas isso não depende apenas desta Casa. Depende também, e sobretudo, daqueles que fora daqui precisam ter a sensibilidade de que o momento é grave, a solidariedade é grande, mas tudo tem limite“, seguiu o deputado.

“Os remédios políticos no Parlamento são conhecidos e são todos amargos. Alguns, fatais”, avisou.