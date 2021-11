Lira já não esconde o abismo que o separa de Rodrigo Pacheco

Na entrevista que deu ao jornal Folha de S.Paulo, Arthur Lira não faz a mínima questão de esconder o abismo que separa as vizinhas residências oficiais da presidência da Câmara e do Senado, onde mora o colega Rodrigo Pacheco, em Brasília.

Ao falar da PEC dos Precatórios, aprovada pelos deputados e em fase de análise pelos senadores, Lira lembrou que o texto que provoca críticas no Senado foi feito “na casa do Pacheco”. Questionado se considerava Pacheco “alguém que cumpre acordos”, Lira foi ainda mais duro ao citar uma falha do chefe do Senado neste sentido.

“Nós tínhamos um acordo com relação ao Imposto de Renda que até hoje não foi honrado. Tínhamos até 15 de outubro para que o Senado apreciasse essa matéria e nós votássemos o Refis, numa troca de figurinha. Eu vou votar o Refis, eu geralmente cumpro os meus acordos…”, disse.