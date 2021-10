Lira fala dos desafios do país a CEOs de empresas francesas

Atualizado em 14 out 2021, 15h00 - Publicado em 15 out 2021, 08h30

Presidente da Câmara, Arthur Lira se reúne nessa sexta com 15 CEOs de grandes empresas francesas — entre elas Carrefour, Renault, Saint Goban, Vinci, além do Integrantes do Conselho de Comércio Externo Da França — para falar sobre a conjuntura do país e a expectativa de aprovação da agenda econômica até 2022.

Pouca gente sabe, mas as multinacionais franceses são responsáveis por mais de 600.000 empregos diretos e estão entre as top 3 no ranking de investimentos de países estrangeiros no Brasil.