Lira e Pacheco vão a Fux por agenda comum sobre economia e pandemia

O chefe da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vão se reunir nesta semana com o presidente do STF, ministro Luiz Fux, para definir uma série de agendas prioritárias do Legislativo com o Judiciário para destravar projetos econômicos e acelerar o combate à pandemia de coronavírus.

A conversa, marcada na semana passada, vai ocorrer na quinta-feira. Lira e Pacheco têm buscado a interlocução com os diferentes setores da sociedade para colher impressões sobre o que deve ser votado no Parlamento com maior agilidade.

A conversa com Fux também abre caminho para que os dois poderes evitem atritos da judicialização de temas políticos, sempre presente no dia a dia da Corte e dos partidos políticos.