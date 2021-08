Lira diz que criminoso está pedindo dinheiro em seu nome pelo WhatsApp

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez um alerta há pouco nas suas redes sociais para informar que um criminoso está pedindo dinheiro em seu nome pelo WhatsApp para deputados federais e estaduais, além de outros contatos.

“Fiquem atentos! Existe um criminoso usando do meu nome para ligações e envios de mensagem pelo aplicativo WhatsApp, direcionadas a deputados federais, estaduais e outros contatos, na qual os criminosos solicitaram transferência de dinheiro. Eles usaram números de telefone diferentes do meu telefone verdadeiro, porém com uma foto minha no perfil do aplicativo”, explicou o deputado.

Ele concluiu com um pedido:

“Não aceitem pedidos desse tipo em meu nome!”