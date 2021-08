Disputa pelo voto impresso já foi ‘longe demais’, diz Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou nesta sexta-feira que mandará a votação da PEC do voto impresso para apreciação do plenário nas próximas semanas.

Em breve pronunciamento, Lira criticou a escalada da tensão entre poderes depois que o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o chefe do TSE, ministro Luis Roberto Barroso, e a descreditar o processo eleitoral se utilizando de informações já desmentidas sobre a urna eletrônica.

Lira disse que o plenário da Câmara será o juiz desse impasse, que “já foi longe demais”. “Só assim teremos uma decisão inquestionável e suprema porque o plenário é nossa alçada máxima de decisão, a expressão da democracia”, disse.

De acordo com Lira, o país assistiu nos últimos dias “um tensionamento” entre poderes e deu a entender que Bolsonaro está cruzando linhas que não deveria. “Quando a corda é puxada com muita força, leva os poderes para além dos seus limites”, afirmou ele.

Lira disse ainda que o voto impresso está pautando o Brasil e dificultando que o parlamento se dedique a outras matérias importantes para que o país saia da grave crise sanitária e econômica em que se encontra. Entre as pautas, ele destacou as reformas administrativa e tributária, que devem ser apreciadas neste segundo semestre, e a aceleração da vacinação contra a Covid-19.

O presidente da Câmara afirmou que a votação logo do voto impresso servirá para dar mais “tranquilidade” para que os deputados possam concluir seus mandatos “em paz” até 2023. “Pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar, sim, a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares, eleitos legitimamente pela urna eletrônica, vão decidir”, disse.

Apesar de ter sido alçado ao cargo de presidente da Câmara com o apoio do governo, Lira deu a entender que o Planalto não deve contar com seu apoio incondicional, principalmente nessa questão. “Repito, não contem comigo com qualquer movimento que rompa ou macule a independência e a harmonia entre os poderes, ainda mais como chefe do poder que mais representa a vontade do povo brasileiro”, disse.

Apesar de pouco ortodoxa, a inclusão por Lira da PEC na pauta de votação do plenário da Câmara mesmo depois de ela ter sido rejeitada na comissão especial que tratou o assunto tem razão de ser.

O objetivo é encerrar logo a discussão e mandar uma mensagem contundente ao Executivo de que a Câmara apoia o sistema eleitoral atual e crê na segurança da urna eletrônica.

Na quinta, a comissão especial sobre a PEC do voto impresso na Câmara rejeitou o parecer do deputado governista Filipe Barros (PSL-PR) por 23 votos a 11.

Em tese, com a rejeição na comissão, a matéria não deveria seguir para o plenário, mas Lira encaminhará a proposta para análise de todos os deputados justamente para não haver mais dúvidas com relação à falta de aderência entre os parlamentares às teorias da conspiração bolsonaristas.

Mudanças na legislação eleitoral precisam ser feitas até outubro deste ano para que sejam válidas nas eleições do ano que vem.

Lira explicou que apesar de seu desejo de encaminhar a votação da PEC logo, ele irá consultar primeiro o colégio de líderes partidários da casa legislativa. Essa reunião será na próxima segunda-feira. Na prática, Bolsonaro terá alguns dias para tentar virar alguns votos a seu favor.