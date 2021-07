Lira cogitou CPI do caso Covaxin na Câmara, mas desistiu — entenda

Quando Luis Miranda surgiu na CPI arrastando Ricardo Barros pela perna, Arthur Lira cogitou abrir uma CPI na Câmara sobre a Covaxin.

O surgimento de dois deputados na crônica da suposta compra irregular de vacinas motivou o presidente da Câmara e incluir o tema na ordem do dia da Casa.

O que fez Lira mudar de ideia? A constatação de que a CPI da Pandemia travou completamente a gestão de Rodrigo Pacheco no Senado.

Com todos os holofotes voltados para a CPI, Pacheco e sua pauta no plenário do Senado ficaram em segundo plano. Uma CPI na Câmara poderia atrapalhar as importantes matérias em discussão, como a reforma tributária.