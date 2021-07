LinkedIn e ONG fundada por Betinho vão distribuir 500 mil refeições

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O LinkedIn, rede social voltada para o mundo corporativo, e a Ação da Cidadania, ONG fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, darão início nesta semana a distribuição de 500 mil refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade em razão da pandemia de Covid-19.

A ação marcará a adesão do LinkedIn à campanha “Brasil Sem Fome” tocada pela ONG desde março do ano passado. A entidade, que é conhecida nacionalmente pela campanha Natal Sem Fome, usou sua estrutura para ajudar as pessoas que foram atingidas pela crise sanitária.

A ação Brasil Sem Fome, que já teve doadores como Facebook e Santander, entre outros, já arrecadou 98 milhões de reais e já distribuiu 19.000 toneladas de alimentos para 7,8 milhões de pessoas.