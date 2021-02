Linha de microcrédito da Caixa fica para depois do auxílio emergencial

A retomada do auxílio emergencial pelo governo a partir de março vai forçar a Caixa Econômica Federal a adiar o lançamento da linha de microcrédito de 10 bilhões de reais que iria beneficiar, nas contas do banco, até 10 milhões de brasileiros.

Pedro Guimarães, o chefe da instituição, pisou no freio com a abertura do crédito porque não quer que as pessoas confundam transferência de renda com o empréstimo do banco.