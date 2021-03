Líderes do Parlamento mostram preocupação com ação de governadores

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostra o plano desenhado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para criar uma comissão técnica, formada por integrantes do Parlamento e do Executivo, para acompanhar diretamente a compra de vacinas, a chegada de insumos e o calendário de entrega dos lotes de doses.

Tudo feito de forma a tratar a questão de forma logística, sem a faísca política que tanto mexe com os instintos de Jair Bolsonaro. Fontes ouvidas pelo Radar neste domingo dizem que cinco governadores também seriam integrados ao colegiado, para mostrar o alinhamento de ações entre diferentes instâncias dos poderes. Seriam eles: Helder Barbalho, pelo Norte, Wellington Dias (Nordeste), Ronaldo Caiado (Centro-Oeste), Renato Casagrande (Sudeste) e Carlos Moisés (Sul).

A decisão dos governadores de criarem sua própria frente estratégica de combate ao coronavírus pode tumultuar as articulações em curso no Parlamento, dizem líderes ouvidos pelo Radar. A preocupação no Legislativo é de não politizar o debate da crise.

“Sabemos que o presidente gosta e estimula o confronto. Uma briga com os governadores agora é tudo que ele precisa para continuar alimentando sua narrativa de negação da crise”, diz um importante líder do Parlamento.

Pelo menos 23 governadores devem assinar uma carta a ser divulgada nesta segunda com uma mensagem sobre a importância de uma coordenação nacional contra o avanço da pandemia, que está no seu pior momento no país.

Os governadores querem, como mostrou o Radar neste domingo, incluir os chefes do Congresso no grupo, o que levará Lira e o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco a conversarem nesta segunda sobre a nova articulação. O sentimento no Parlamento é de que o novo passo dos governadores tem tudo para tumultuar ainda mais o ambiente político no país, sem produzir os efeitos desejados no combate à pandemia.