Líder do PSDB diz que saída de Aécio não é sequer cogitada na bancada

Líder da bancada do PSDB na Câmara, o deputado Rodrigo de Castro (MG) jogou um balde de água fria nas pretensões do governador de São Paulo, João Doria, de expulsar Aécio Neves do partido.

Segundo o tucano, Aécio tem “experiência valiosa e contribuições importantes” para a bancada e seu afastamento não é “sequer cogitado”.

“Como filiado ao PSDB de longa data e, agora, como líder, acompanho a trajetória do deputado Aécio Neves, que tem o meu respeito, experiência valiosa e contribuições importantes à bancada. Seu afastamento do PSDB já foi objeto de deliberação da Executiva Nacional e, assim, essa discussão não é sequer cogitada no âmbito da bancada federal”, diz Castro