Líder do governo sofre com falta de articulação no Senado

Líder no Senado, Fernando Bezerra não mediu palavras ao atualizar o Planalto, nesta semana, sobre a situação do governo na Casa. Para o líder do governo, a falta de articulação política torna a situação “desesperadora!”

Com Rodrigo Pacheco cada vez mais indiferente aos pleitos do governo — dado que é praticamente candidato ao Planalto –, o trabalho de Bezerra no Senado tornou-se muito mais desafiador. Ele não consegue tocar as agendas do palácio e ainda precisa lutar contra o bombardeio diário da CPI da Pandemia.

A chegada do recesso será usada pelos aliados de Bolsonaro para tentar reorganizar a tropa e convencer Davi Alcolumbre a fazer o trabalho de líder da tropa governista.