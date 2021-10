Líder de Bolsonaro é o único a votar contra vale-gás no Senado

Atualizado em 19 out 2021, 20h59 - Publicado em 19 out 2021, 20h54

Dono do único voto contrário à criação do chamado vale-gás no plenário do Senado, na noite desta terça-feira, o senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo Bolsonaro na Casa, explicou por se opôs a 76 colegas que votaram a favor do projeto de lei que cria um subsídio para a compra de botijões de gás por famílias de baixa renda no país.

“Já estamos resolvendo isso dentro do novo Auxílio Brasil!”, justificou Bezerra Coelho, em referência ao programa que o governo tenta com dificuldades tirar do papel para suceder o Bolsa Família.

O voto solitário do líder do governo surpreendeu até mesmo colegas da base. Em tom de brincadeira, um senador comentou que ele quer tanto ir para o TCU que deve estar querendo antecipar seus votos fiscalistas.